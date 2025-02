Giovedì 27 febbraio alle ore 10,45 in viale della Libertà sul Castello di Tortona, si terrà la commemorazione in ricordo dei dieci patrioti fucilati dai nazifascisti nel 1945, organizzata dall’ANPI e dal Comune di Tortona. Il programma prevede il raduno presso la stele ai Caduti per la posa della corona d’alloro; successivamente il saluto delle autorità presenti, il Sindaco Federico Chiodi, il Presidente provinciale ANPI Roberto Rossi, il Postulatore Generale dell’Opera Don Orione don Flavio Peloso. Seguiranno gli interventi da parte degli studenti delle scuole cittadine.

In caso di maltempo gli interventi si svolgeranno presso la sala “Romita” del palazzo municipale in corso Alessandria 62, dopo la posa della corona d’alloro in viale della Libertà.