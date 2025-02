Nell’ambito dell’evento “Prevenzione: un approccio globale per la salute a tutte le età”, in programma sabato 1 marzo a Sanremo, alla sera (ore 21:00) si terrà un evento spettacolo con la partecipazione della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori Note Libere, composta da 20-25 elementi con un’età media di 15-16 anni (il più giovane ha 10 anni, il più grande 19-20), e del gruppo di Peer Education dell’Asl1 imperiese, attivato dalla Dr.ssa Roberta Parodi, psicologa, in collaborazione con la Dr.ssa Stefania Demontis, specialista in Scienze dell’Alimentazione e Prevenzione dei comportamenti del disturbo alimentare.

Lo spettacolo, dal titolo “Un viaggio dalla Sofferenza alla Felicità”, rappresenta un percorso emotivo e artistico che parte dalla sofferenza per approdare alla speranza e alla gioia. Attraverso musica, teatro e testimonianze, i giovani protagonisti mostreranno come sia possibile superare le difficoltà, trasformare il dolore in crescita e ritrovare la felicità interiore.

L’evento si articolerà in tre momenti principali:

Rappresentazioni teatrali: Una prima pièce teatrale di 8-10 minuti, che narra la storia di Greta, una ragazza che, partendo da una bassa autostima, rimane bloccata in una relazione tossica e si isola socialmente. Grazie al sostegno di amici e alla presa di consapevolezza del proprio valore, Greta riesce a liberarsi dalla dipendenza e a ritrovare sé stessa.

Una seconda pièce, seguita dal monologo di Roberto Benigni sulla felicità, interpretato da Jacopo, che ricorda come la felicità sia uno stato interiore accessibile a tutti. Esecuzioni musicali: La Giovane Orchestra Note Libere eseguirà brani emozionanti tra cui Pirati dei Caraibi, Guerre Stellari, La Vita è Bella e un pezzo di musica popolare italiana, che potrebbe includere anche una performance di danza. Testimonianze: Rebecca, una giovane del gruppo di Peer Education, condividerà il suo percorso di crescita e guarigione, dimostrando che è possibile uscire dalla sofferenza attraverso il sostegno di un gruppo sano e la giusta presa in carico.

L’evento vuole trasmettere un messaggio di empowerment ai giovani, evidenziando l’importanza della cooperazione tra pari, del sostegno reciproco e della capacità di trasformare le proprie difficoltà in opportunità di crescita. “Il veleno si trasforma in medicina”: la sofferenza non viene negata, ma normalizzata e vista come un passaggio necessario per raggiungere un maggiore benessere psico-fisico.

Da oltre un anno, l’ASL1 Imperiese, sotto la guida della Dr.ssa Demontis e della Dr.ssa Parodi, ha attivato un gruppo di Peer Education dedicato ai giovani. Questo progetto mira a sviluppare un pensiero critico sui comportamenti dannosi e a promuovere stili di vita sani, sia fisicamente che emotivamente. La serata del 1 marzo rappresenta un’ulteriore tappa di questo percorso, in cui i giovani diventano protagonisti e portavoce di un messaggio positivo per la società.

Questo evento è un’occasione unica per riflettere sul potere della musica, dell’arte e della cooperazione nel trasformare le difficoltà in opportunità. Un’onda positiva che accende la speranza e dimostra che, con il giusto sostegno, è possibile superare ogni ostacolo e ritrovare la felicità.

Programma musicale Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori Note Libere

HANS ZIMMER (1957)

Pirates of the Caribbean

Dead Man’s Chest

At World’s End

HANS ZIMMER (1957)

Star Wars

A Star Wars Story

The last Jedi

The Force Awakens

NICOLA PIOVANI (1946)

La Vita è Bella

TRADIZIONE ITALIANA

Italian Folk Festival

La Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere” APS nasce a Sanremo nel 2013. Si tratta di un gruppo strumentale giovanile la cui età varia tra i 12 e i 20 anni. I ragazzi si sono esibiti al Teatro Ariston di Sanremo nell’ambito della manifestazione La Giornata della Legalità, al Festival Internazionale della Musica FIM di Genova, alla Sala Estense di Ferrara, al Teatro di Tresigallo (FE), al Teatro Filodrammatici di Cremona, al Festival teatrale di Borgio Verezzi e in Francia (Île Sainte Marguerite, Nice, Menton, Le Cannet, Cannes). Note Libere è risultata vincitrice dell’edizione 2013 del Concorso Internazionale Riviera dei Fiori. Note Libere ha partecipato al Premio Tenco 2017 al Teatro Ariston di Sanremo al fianco del cantante Giuliano Sangiorgi.

L’Orchestra ha eseguito opere di notevole importanza e spessore artistico col Coro Troubar Clair: Sunrise Mass del compositore norvegese Ola Gjeilo, il Requiem di Gabriel Fauré e Septem Ultima Verba del compositore newyorkese Michael John Trotta esibendosi, in prima assoluta in Europa, sotto la bacchetta del compositore, a Napoli (Basilica di San Lorenzo Maggiore) e a Roma (Basilica Papale di San Paolo fuori le mura e Chiesa dei Santi XII Apostoli), riscuotendo sempre ottimi consensi di pubblico e di critica. Note Libere ha realizzato nel 2019 – durante la Settimana Santa – una serie di concerti in provincia di Imperia con l’Orchestra Giovanile della Comunità europea di Bruxelles. A ottobre 2020 ha realizzato una serie di Concerti dedicati alle vittime del Covid. A ottobre 2021 ha partecipato alle tre serate del Premio Tenco al Teatro Ariston di Sanremo suonando con tre ensemble in formazione di quartetti d’arco. Recentemente Note Libere ha registrato un video dedicato a Vasco Rossi in un arrangiamento jazz di “Vita spericolata” presso la Tenuta Colombera di Alassio (SV).

MAESTRI PREPARATORI: Fabrizio Ragazzi e Cristina Orvieto.