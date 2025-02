Si terrà il 1° marzo 2024 alle ore 15:30, presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie “Bossi” in via G. Bossi angolo via Emilia a Pontecurone, l’inaugurazione della mostra “Succedeva cento anni fa. L’anno 1925 attraverso le illustrazioni di copertina della Domenica del Corriere”. L’evento, organizzato dall’Associazione culturale “Il paese di don Orione APS”, offre un’occasione per immergersi nell’atmosfera del 1925, attraverso una selezione di illustrazioni di Achille Beltrame che hanno fatto la storia del giornalismo italiano. Le copertine della “Domenica del Corriere”, infatti, sono una testimonianza preziosa dei costumi, degli eventi e dei personaggi che hanno caratterizzato quell’epoca. Le illustrazioni della “Domenica del Corriere” rappresentavano un vero e proprio reportage visivo, un modo per conoscere e comprendere la realtà in un periodo storico in cui i mass media contemporanei non esistevano. Queste immagini, realizzate con maestria e attenzione ai dettagli, permettevano ai lettori di “vedere” eventi lontani, di conoscere culture diverse e di farsi un’idea del mondo circostante. Un’esperienza coinvolgente, che testimonia il potere dell’illustrazione come forma di comunicazione e di informazione. All’inaugurazione interverrà Flavio Bordignon che illustrerà l’opera di Achille Beltrame.

Associazione culturale “Il paese di don Orione APS”

La mostra sarà visitabile 2 marzo nel seguente orario: ore 15:30 / 16:30 e 8 marzo dalle 10:00 alle 11:30

Contatti dell’Associazione culturale “Il paese di don Orione APS” per informazioni : ilpaesedidonorione@gmail.com

Claudia 335 61 40462