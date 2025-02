L’Associazione Amici della Musica di Tortona propone un secondo concerto per questo mese di febbraio 2025, per festeggiare il 45° anniversario dall’inizio dell’attività, che risale all’inizio dell’anno 1980.

Per questa ricorrenza abbiamo selezionato la Sinfonia n.9 di Beethoven , per tutti “La Nona”, nella trascrizione per due pianoforti realizzata da Franz Liszt: un brano di grande difficoltà e di grande effetto musicale, grazie alla presenza di due esperti storici pianisti italiani, Bruno Canino e Antonio Ballista, che da tempo propongono questa versione della celebre grande sinfonia.

Data prevista venerdì 28 febbraio 2025 ore 21,15

Per favorire la massima partecipazione a questo evento l’ingresso sarà a titolo gratuito, e ciò grazie alla generosa sponsorizzazione e contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Per questa iniziativa abbiamo ottenuto il patrocinio del Comune che ha aderito alla nostra proposta, concedendo l’uso del Teatro Civico.

Si invitano gli interessati a prenotare alla biglietteria del Teatro Civico, i giorni da martedì a venerdì, dalle ore 16 alle ore 19.

Si precisa che il numero di telefono del Teatro è 0131/864488.

Il Presidente Associazione Amici della Musica

Dr. Ottavio Pilotti