Incendio presso l’oratorio “San Filippo” di via dell’Asilo. Quando la pattuglia dei *Carabinieri* del Nucleo Radiomobile è arrivata sul posto, le fiamme stavano già divampando dal tetto. Immediata la richiesta di intervento inoltrata ai *Vigili del Fuoco*, che hanno domato le fiamme e spento definitivamente l’incendio, constatandone l’origine da stufa a legna lasciata accesa in una camera di passaggio per gli ospiti. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Rimangono inagibili la stanza interessata dal rogo e la porzione di tetto sovrastante.

