Villaromagnano – Il 31 dicembre, nel giorno del suo 104° compleanno, Bruno Giovannetti ha ricevuto una visita speciale da parte dei Carabinieri di Tortona. Il Maggiore Gianluca Bellotti, Comandante della Compagnia, ha reso omaggio a uno dei reduci della Campagna d’Africa della Seconda Guerra Mondiale, combattuta fra il 1940 e il 1943, in cui italiani e tedeschi si confrontarono con gli Alleati. In Libia, il Regio Esercito, al comando del maresciallo Rodolfo Graziani, riportò pesanti perdite e molti furono i soldati fatti prigionieri. Fra questi, a El Alamein, anche Bruno, imprigionato per tre lunghi anni.

Nonostante siano trascorsi circa sessant’anni da quei tragici eventi, Bruno non dimentica nomi e volti dei commilitoni che combatterono al suo fianco, molti dei quali caduti negli scontri con il nemico e molti altri a causa delle pessime condizioni in cui si trovarono a cercare di sopravvivere.

In memoria di quell’impegno, nel 1958 fu creato il Sacrario militare italiano di El Alamein, lungo la via per Alessandria, dove giacciono oltre 5200 soldati italiani, non molto lontano dal cippo che riporta la celebre iscrizione del 7° Reggimento Bersaglieri: «Mancò la fortuna, non il valore».

I Carabinieri hanno donato a Bruno Giovanetti il Calendario Storico dell’Arma 2025, tradizionale calendario illustrato che dal 1928 racconta l’Arma dei Carabinieri e accompagna militari e appassionati nel corso dell’anno con aneddoti, opere d’arte e attività istituzionali, una realizzazione esclusiva dell’ente editoriale divenuta nel tempo oggetto da collezione.

A Bruno, gli auguri di buon compleanno e di buon anno dagli amici Carabinieri.