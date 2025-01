Sabato 18 gennaio alle ore 19.30, presso il Teatro Civico di Tortona, la stagione di prosa prosegue con “Vicini di casa” di Cesc Gay, per la regia di Antonio Zavatteri.

Sabato 18 gennaio 2025 – ore 19.30

VICINI DI CASA

dalla commedia Sentimental di Cesc Gay

traduzione e adattamento Pino Tierno

con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai, Alberto Giusta

regia Antonio Zavatteri

regista assistente Matteo Alfonso

scene Roberto Crea

costumi Francesca Marsella

luci Aldo Mantovani

sarta Marisa Mantero

foto Laila Pozzo

service audio/luci Fonal di Federico Pennazzato

co-produzione CMC/Nidodiragno, Cardellino srl, Teatro Stabile di Verona

in collaborazione con Festival Teatrale di Borgio Verezzi





Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Lui avrebbe voluto fare il musicista ma si è dovuto accontentare dell’insegnamento e si rifugia in terrazza a guardare le stelle. Lei avrebbe voluto un altro figlio ma ha dovuto accettare la resistenza di lui e cerca conforto nei manuali di auto aiuto. Una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio precario. Ma pur sempre in equilibrio. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa, che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. Anna e Giulio sanno poche cose sul loro conto: sono stati cortesi durante i lavori di ristrutturazione, aprono educatamente la porta dell’ascensore per farli passare e… Fanno di continuo l’amore, rumorosamente!