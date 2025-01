Tortona, uomo di 52 anni in fin di vita in ospedale per intossicazione di monossido

E’ accaduto nella mattinata odierna, in un abitazione lungo la ex statale per Genova alla periferia di Tortona: un uomo di 52 anni è rimasto gravemente intossicato dal monossido di carbonio, forse a causa di una stufetta elettrica. L’uomo secondo la pria sommaria ricostruzione è stato trovato semi cosciente tra le mura domestiche dai sanitari del 118 che sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona: l’aria all’interno della casa era irrespirabile ei pompieri hanno confermato una notevole presenza di monossido.

