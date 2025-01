Grave incidente stradale oggi pomeriggio, martedì 28 gennaio, poco dopo le 17,30 alla periferia di Tortona sull’Autostrada A7 in direzione Milano.

Per cause ancora in corso di accertamento un uomo alla guida di un ‘Opel ha tamponato il campion che viaggiava davanti a lui sulla corsia di destra. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 che hanno portato l’uomo in ospedale con gravi ferite, ma per fortuna a quanto sembrava non tali da metterlo in pericolo di vita, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Tortona.