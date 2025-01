L’episodio è stato segnalato da una lettera giunta in redazione che pubblichiamo di seguito:

Egregia redazione,

sono le 19:15 del 31 dicembre 2024 sto tornando con la borsa della spesa andando a casa mia a piedi, quando all’altezza di via Emilia 348 alcuni individui lanciano petardi in strada, il mio cane si spaventa, chiedo gentilmente di non lanciare il petardo di lasciarmi passare, mi guardano male e mi lanciano il petardo addosso, mi limito a dire “se volete che le persone non parlino male degli extracomunitari, cercate almeno di integrarvi”, mi rispondono con un accento bruttissimo dicendomi vaffanculo, stronzo mortacci tua…

Continuano a lanciare petardi e a quel punto chiamo i Carabinieri, arrivano prontamente, ci prendono i dati parlano con il lanciatore di razzi e poi mi chiedono se volessi far denuncia, ma sapendo che saremmo stati là almeno due ore e che ne sarebbero usciti impuniti, gli dico semplicemente che non serve fare denuncia ma almeno gli dica qualche parola per fargli capire che queste cose non si fanno…

Non erano dei ragazzini sicuramente tra i 35 e i quarant’anni, la cosa che mi ha dato fastidio, è che gli ho chiesto gentilmente di non lanciare il petardo mentre passavo e mi sono dovuta sentire parole e anche insultata per questa cosa…

A volte certi elementi fanno di tutto per far sì che l’intolleranza cresca…

Saluto cordialmente ai due agenti, augurandogli buon anno e che questa sia la cosa più grave della serata

Lettera Firmata

NOTA DI REDAZIONE: la lettera è firmata con nome e cognome. Il Comune di Tortona, a differenza di altri, non ha emesso ordinanza anti botti perché sparargli è vietato tutto l’anno come da apposito Regolamento comunale che prevede sanzioni che non sappiamo se siano state o meno contestate agli stranieri.

FOTO DI REPERTORIO