Domenica 5 gennaio, nella splendida cornice della pieve romanica di Fabbrica Curone, c’è stato il tradizionale Concerto per l’ Epifania del Corodellavalcurone che sta diventando un appuntamento fisso delle festività natalizie della Valle. La corale, diretta dal maestro Giorgio Ubaldi insegnate di coro a Milano e Piacenza, ha presentato un repertorio di canti classici, popolari e della tradizione ebraica e natalizia. Si ringraziano tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell’ evento, in particolare don Augusto Piccoli e il comune di Fabbrica.

Lorenza Cavanna