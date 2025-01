Un paese che forse pochi conoscono a fondo in ogni suo aspetto è Pontecurone, ma da qualche anno è attivo il sito https://www.ilpaesedidonorione.org/ che permette a chi lo desidera di fare un’approfondita conoscenza del luogo che ha dato i natali a San Luigi Orione. Il sito è stato ideato dall’Associazione “IL PAESE DI DON ORIONE APS” e la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale che svolge attività senza fine di lucro) ne costituisce peculiare segno distintivo.

L’Associazione culturale, come ricorda l’articolo 4 del suo Statuto, opera, con finalità di solidarietà sociale, prevalentemente nel settore della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico di cui al D.L.vo 42/2004.

In particolare l’Associazione si propone lo scopo di custodire, tutelare e promuovere i seguenti beni vincolati presenti nel territorio del Comune di Pontecurone, conservandone il valore storico, artistico e religioso per le future generazioni;

Collegiata di Santa Maria Assunta;

Oratorio di San Francesco;

Chiesa Beata Vergine delle Grazie;

Palazzo municipale medievale;

Palazzo Bertarelli con annessa Casa natale di San Luigi Orione;

L’Associazione intende, inoltre, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio storico, artistico e religioso rappresentato dai luoghi orionini presenti in Italia e nel mondo.

Nel perseguimento di questi scopi, l’Associazione intende svolgere le seguenti attività accessorie e complementari, nei limiti consentiti dal D.L.vo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni:

promuovere attraverso i propri volontari, adeguatamente formati, visite guidate ai beni custoditi dall’Associazione, con particolare riguardo al loro valore artistico e religioso;

realizzare conferenze e giornate di studio per conservare la memoria storica dei beni oggetto dell’attività associativa, ma anche volte ad assicurare il recupero delle tradizioni locali;

formare i propri volontari (in presenza e on line) sulla conoscenza, conservazione e fruizione del patrimonio artistico, con specifica attenzione ai luoghi orionini;

creare eventi di approfondimento della conoscenza della figura del Santo Luigi Orione e quanto dal Santo realizzato a livello educativo e sociale tanto in Europa quanto nel mondo, anche attraverso l’istituzione di concorsi, borse di studio e altre tipologie di eventi;

realizzare eventi culturali, quali concerti, letture di poesie, pubblicazione di libri, cd, filmati di interesse storico, artistico e culturale, sui luoghi e sui progetti oggetto delle finalità dell’associazione per favorire la tutela dei beni di interesse storico, artistico e religioso.

Visitando il sito è possibile approfondire la conoscenza non solo del paese ma di tutti i luoghi storici e degni di nota che lo costituiscono di seguito elencati.

LUOGHI ORIONINI

LUOGHI DI INTERESSE

CARTELLI STORICI – IL PASSATO IN MOSTRA

ARTIGIANI E COMMERCIANTI PONTECURONESI

LA BOTTEGA DI ARMANDO E ROSETTA

L’OFFICINA DI “PATIRETA”

IL FORNO DI SAN GIOVANNI

IL GARAGE DI TEO