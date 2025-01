Si comincia dall’antico borgo di Coldirodi si risale per il paese proseguendo poi verso ponente salendo poi rapidamente per una strada cementata che sale tra coltivi e campagne; poco dopo si prende un sentiero che, quasi in piano si addentra nel vallone tra eriche e corbezzoli, superato il rio si sale sulla costa successiva fino ad arrivare in cresta . Un altro sentiero ci condurrà fino alla pista tagliafuoco che oltrepasseremo proseguendo la salita nella macchia mediterranea, arrivati sullo sterrato che sale da Monte Nero lo seguiremo per un tratto, con belle panoramiche sul mare e sulle Alpi Liguri. Dopo un percorso nella pineta continueremo a salire fino a prendere un ennesimo sentiero che sbuca poco sotto la vetta del Carparo. Dalla cima del monte il panorama sul mare e sui monti è spettacolare. Una pietra di confine ci ricorda che siamo al confine con il principato di Seborga. La discesa avverrà per un diverso percorso direttamente a Coldirodi lungo il crinale che scende verso la croce di padre Poggi.

RITROVO: ore 9,15 Davanti alla ex-stazione ferroviaria a Sanremo oppure a Coldirodi davanti alla chiesa parrocchiale alle ore 9,30.

DURATA: 5 ore 30′ circa + soste Rientro previsto per le ore 16,00

DIFFICOLTA’: Escursionistica – 650 m di dislivello in salita

Notizie logistiche: spostamento con i propri mezzi – pranzo al sacco e borraccia – scarponcini con una buona suola – maglietta e giacca a vento

QUOTA: 10 euro a persona, ragazzi fino a 15 anni gratis, tessera 5 escursioni 40 euro.

Per informazioni rivolgersi alla guida Marco Macchi 327 0824866