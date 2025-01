La stagione del Teatro Marenco di Novi Ligure si arricchisce con una rassegna dedicata alla danza contemporanea, organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo e il Balletto Teatro di Torino, compagnia diretta da Viola Scaglione, a cui è stata affidata la curatela della selezione degli spettacoli. Un progetto che conferma la volontà di ampliare e diversificare l’offerta culturale del territorio, puntando su una delle espressioni artistiche più dinamiche e coinvolgenti.

Si parte l’11 gennaio con “White Pages – Dedica al dinamismo” e “Play_Bach divertissement”, coreografie di Manfredi Perego, produzioni del Balletto Teatro Torino. Una serata che porta in scena un viaggio tra passato e futuro, esplorando un dialogo emozionante tra la musica classica di Johann Sebastian Bach e le tensioni della contemporaneità. Un’occasione per apprezzare un intreccio di tecnica, creatività e innovazione coreografica che dà il via agli appuntamenti di danza attraverso una fusione di dinamismo e interpretazione musicale.

Il 7 febbraio lo spettacolo “Gli anni” di Marco D’Agostin e con Marta Ciappina, porta sul palco un’intensa riflessione coreografica sui temi del tempo e della memoria intrecciando racconti di vita e dinamismo corporeo per creare un’esperienza intima e universale.

Infine, il 12 aprile, la compagnia LARREAL del prestigioso Real Conservatorio di Danza “Mariemma” di Madrid presenta la serata “Race/Eleven11/Galea” che, con gli interventi del danzatore ospite Pablo Vázquez, unisce tradizione e innovazione coreutica, valorizzando giovani talenti della danza contemporanea spagnola.

La stagione di danza contemporanea si inserisce nel cartellone più ampio della stagione teatrale comunale, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire artisti di spicco e nuove produzioni.

Biglietteria e informazioni

I biglietti e gli abbonamenti sono già disponibili. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biglietteria all’indirizzo e-mail biglietteria.teatromarenco@gmail.com o al numero 347 73 60 627.

11 gennaio 2025

Serata inaugurale con BTT

WHITE PAGES: DEDICA AL DINAMISMO

PLAY_BACH DIVERTISSEMENT

coreografie Manfredi Perego

7 febbraio 2025

GLI ANNI

di Marco D’Agostin

con Marta Ciappina

12 aprile 2025

RACE / ELEVEN11 / GALEA

LARREAL del Real Conservatorio

di Danza “Mariemma” di Madrid

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Il programma potrebbe subire variazioni.



BIGLIETTERIA TENSIONI TEMPORANEE

ABBONAMENTO DANZA 3 SPETTACOLI

24 € intero – 15 € ridotto*

*riservato ai titolari dell’Abbonamento Prosa, docenti e allievi delle scuole di danza

BIGLIETTI SINGOLI SPETTACOLI DI DANZA

PALCHI E PLATEA

12 € intero – 10 € ridotto*

*over 65, under 18, docenti e allievi delle scuole di danza

ORARIO BIGLIETTERIA

Martedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19. Si accettano esclusivamente pagamenti tramite pos.

Vendita online su vivaticket.it

BIGLIETTERIA SERALE

Nei giorni di spettacolo la biglietteria è aperta dalle ore 19 alle ore 21.

INFO

biglietteria.teatromarenco@gmail.com

347 73 60 627 (negli orari di apertura della biglietteria)