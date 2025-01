Martedì 7 gennaio alle ore 11.00, presso la Biblioteca Civica di Alessandria avrà luogo la presentazione della mostra iconografica “Presenze silenziose. Ritorni e nuovi arrivi di carnivori in territorio italiano”, realizzata dal Club Alpino Italiano, sezione di Alessandria in collaborazione con il Comune di Alessandria.

La mostra, allestita nell’Ottagono della Biblioteca Civica, attraverso le suggestive immagini proposte, illustra il complesso mondo dei predatori selvatici, dei suoi equilibri naturali, ma anche quelli più delicati insiti nel rapporto con l’uomo e le sue attività.

L’invito è quello di tenere in considerazione i risvolti ecologici e naturalistici del processo di ricolonizzazione in atto, oltre al fondamentale ruolo che questi animali esercitano nell’ambiente naturale, senza tralasciare il contributo di tutte le persone e le attività che nel rapporto giornaliero con i grandi carnivori affrontano situazioni complesse da gestire e difficili da risolvere.

La speranza è che, attraverso la visita della mostra, possa crescere la consapevolezza di come il rapporto tra natura ed essere umano, in un ambiente antropizzato come quello italiano, sia un equilibrio difficile e fragile che va cercato e coltivato tutti i giorni.

La mostra, a ingresso libero, resterà aperta al pubblico fino al 25 gennaio 2025 ed è visitabile nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00, il martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle 18.00.

Per informazioni e prenotazioni per visite guidate: caialessandria@gmail.com