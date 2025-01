Il nuovo anno al Teatro Dino Crocco di Ovada

comincia con tre appuntamenti: il 10 gennaio Antonio Latella in Wonder Woman riflette sull’idea di verità a partire da un episodio di cronaca; il 19 gennaio lo spettacolo per bambine e bambini Da dove guardi il mondo? porta sul palco la diversità; il 29 gennaio Corrado Nuzzo e Maria Di Biase reinterpretano Delirio a due di Eugène Ionesco. La tournèe in regione dello spettacolo fa tappa anche al Teatro Sociale di Valenza il 23 gennaio.