Magnifico e soprattutto incredibile perché non capita spesso di ripetersi in quanto bissare l’impresa è sempre impossibile, ma il Tortonese Giovanni Bosio, 15 anni, ci è riuscito addirittura per tre volte consecutive: nel 2023 in provincia di Treviso, lo scorso anno a Castelletto di Serravalle e nella giornata di ieri, sabato 4 gennaio a Follonica in provincia di Grosseto conquistando per il terzo anno consecutivo il titolo di Campione Italiano.

Parliamo ovviamente dei Campionati Italiani Giovanili di ciclocross che si aperti con la prova della staffetta mista alla quale erano presenti una Trentina di Società provenienti da tutta Italia vinti da Giovanni Bosio e dai suoli compagni di squadra: Michel Careri, Nicolò Maglietti e Sara Peruta che gareggiavano per la formazione lombarda della Salus Seregno dove il Tortonese è tesserato e si reca per gli allenamenti. Un vero e proprio trionfo in quanto il quartetto ha fatto segnare il tempo di 24’51” e precedendo di ben 22 secondi – che per il ciclismo sono un’eternità – i secondi classificati.

A Giovanni i complimenti di tutta la redazione