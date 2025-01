Dopo il concerto – “Ne’ lieti calici, Ouverture e arie d’opera” – che si terrà domani pomeriggio alle 17.00 al Teatro Cinema Centrale, si concluderanno i “concerti delle feste” dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, pronta ad iniziare una nuova edizione del “Festival di Musica Barocca”.

Giunto alla sua quarta edizione, il Festival offrirà otto concerti con cadenza bisettimanale, dall’11 gennaio all’8 febbraio alle ore 18.00, presso la Chiesa Luterana. Protagonisti saranno direttori d’orchestra e solisti specializzati nel repertorio barocco.

Il M° Giancarlo De Lorenzo spiega: “Il Festival metterà in dialogo il barocco tedesco e quello italiano, con un focus particolare sulle scuole napoletana e veneziana. In programma, capolavori di grandi nomi come Handel, Bach e Vivaldi, affiancati da autori meno noti, come Brescianello e Fasch, selezionati con cura per proporre brani di straordinario valore artistico”.

Il calendario completo dei concerti sul sito www.sinfonicasanremo.it.

I biglietti, al costo di 5 euro ciascuno, possono essere acquistati presso l’Infopoint davanti al Cinema Centrale di Sanremo. La biglietteria è aperta ogni martedì dalle 10.00 alle 12.30 fino al 4 febbraio 2025, nelle seguenti date: 7, 14, 21, 28 gennaio e 4 febbraio 2025.

CONCERTO DELLE FESTE

“Ne’ lieti calici , Ouverture e arie d’opera”

4 gennaio 2025 h. 17.00 – Teatro Cinema Centrale

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=547358&InstantBuy

Concerti fuori abbonamento – 10 Euro

FESTIVAL DI MUSICA BAROCCA

Dall’11 gennaio h.18.00 – Chiesa Luterana

Calendario completo su www.sinfonicasanremo.it/

Concerti fuori abbonamento – 5 Euro