Riprende la rassegna “Il libro sul comodino” con il primo appuntamento del nuovo anno in programma giovedì 16 gennaio, sempre alle 18,30, presso la sala conferenze della Biblioteca Civica di Novi Ligure (via Marconi, 66).

A dialogare con Daria Ubaldeschi sarà l’attrice Daniela Tusa. Formatasi negli anni Novanta alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, Daniela Tusa ha affinato il suo percorso lavorando con maestri quali Judith Malina e Hanon Reznikov della Compagnia Living Theatre, Pupi Avati, Gigi Gherzi, Cesar Brie e Daniel Gol. Da venticinque anni coniuga, inoltre, la sua passione per la scena con il cinema, la Tv e l’insegnamento, collaborando con i Comuni di Tortona, Alessandria, Voghera e Varzi per la realizzazione di laboratori teatrali destinati ai ragazzi e lavorando come docente nei corsi teatrali per attori-cantanti e musicisti all’Accademia Musicale “Lorenzo Perosi” di Tortona. Si occupa anche di teatro sociale nell’ambito di progetti educativi nel campo della disabilità. Quale sarà il suo libro del cuore?

Ricordiamo che è possibile seguire l’attività del gruppo, composto da Daria Ubaldeschi, Elena D’Elia, Benedetta De Paolis, Graziella Gaballo, Giada Incardona e Andrea Vignoli, ed essere informati sui vari appuntamenti sulle pagine Facebook Il libro sul comodino a Novi Instagram @il_libro_sul_comodino_a_novi.