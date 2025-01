È quasi un assioma: appuntamento, fretta e malasorte. È quello che è successo questa mattina a un 65enne mentre si stava recando a un importante e inderogabile appuntamento in Alessandria: tempi stretti, gomma dell’autovettura forata a causa delle pessime condizioni del manto stradale e impegno che rischia di saltare.

In questi casi, si tende a rievocare la Legge di Murphy, con i suoi paradossi pseudoscientifici e il «Se qualcosa può andare storto, lo farà» e infatti, a rendere tutto ancora più complicato, ci si mettono i problemi di salute del conducente che gli impediscono di provvedere da solo alla sostituzione dello pneumatico danneggiato. Poi però la fortuna sembra ricominciare a sorridere all’uomo, che si accorge della presenza, poco distante, della locale Stazione dei Carabinieri. Basta una manciata di minuti, la pattuglia raggiunge il veicolo, sostituisce la gomma forata e rimette l’auto nelle condizioni di riprendere la marcia. L’uomo guarda ansiosamente l’orologio: c’è ancora tempo, l’appuntamento non è saltato e, dopo una riconoscente stretta di mano, si rimette in viaggio per Alessandria. La sfortuna è alle spalle.