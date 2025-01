Artemusica e OviglioArte, in collaborazione con altri Enti locali e con il Patrocinio della Provincia di Alessandria, sono lieti di invitarvi al pomeriggio musicale che si terrà il 19 gennaio 2025, alle ore 17:00, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale di Oviglio.

In questa XXVI edizione del festival “Parole, Suoni, Colori”, avremo il piacere di assistere ad un evento suggestivo dal titolo “Danze e Variazioni“, interpretato dal duo pianistico formato da Andrea Allegrini e Ilaria Costantino.

Il duo proporrà di W.A. Mozart “Andante e Variazioni K.501”, di Beethoven “8 Variazioni sul tema Grafen Von Waldestein Woo 67”, di Brahms e Dvorak una selezione di danze, di Mendelssohn l’Andante e Variations Op.83.

Andrea Allegrini, ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in pianoforte al Conservatorio “G. Verdi” di Milano dove attualmente frequenta anche il biennio di musica d’insieme. Ha seguito Masterclass con il M° R.Plano, il M° B.Canino. Ha vinto il primo premio assoluto al 4° Concorso Clara Wieck Schumann nel 2018 e al Concorso Saverio Mercadante nel 2020. Si è esibito per importanti Enti musicali come solista tra cui Milano Piano City. Insegtna presso il Liceo Tenca di Milano per l’Associazione Musica Aperta e presso il Civico Corpo Musicale di Vimercate.

Ilaria Costantino, diplomata al Conservatorio “G.Verdi” di Milano con il M° Garilli. Si è perfezionata con docenti quali Perrotta e Pastorelli e per la musica da Camera con iol M° Masi.. Ha conseguito il Diploma al Corso Internazionale di formazione Professionale per duo pianistico con il duo Frosini-Baggio. È diplomata anche in clavicembalo e tastiere antiche al Conservatorio di Milano. Svolge una vivace attività concertistica in Italia e all’estero.

La rassegna proseguirà :

-il 25 gennaio, Al 51 Lab ad Alessandria dove si terrà il vernissage della mostra fotografica di Michelle Marrone, ingegnere chimico appassionata di fotografia, che proporrà una scelta di scatti e che esplorano i temi della memoria e dell’identità.

9 febbraio, Maurizio Di Fulvio Trio: la rassegna si concluderà alla Gambarina con un emozionante concerto tra classico e jazz, che vedrà protagonista il Maurizio Di Fulvio Trio, un ensemble capace di mescolare il linguaggio del jazz con quello della musica classica in un perfetto equilibrio di eleganza e innovazione.

Ogni appuntamento della rassegna è alle ore 17:00 ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

La rassegna “Parole, Suoni, Colori” si configura come un’opportunità unica per scoprire e riscoprire i talenti locali, per vivere la cultura in tutte le sue sfaccettature, e per confrontarsi con le espressioni artistiche più diverse.

Per informazioni e prenotazioni potete scrivere alla mail artemusicaal@libero.it