A partire da lunedì 13 gennaio, Diano Marina sarà interessata da una serie di interventi infrastrutturali che comporteranno modifiche alla viabilità e alla fruibilità di alcune aree. Di seguito, il dettaglio delle principali chiusure e dei lavori programmati:

Chiusura dell’area di sosta dietro l’ex stazione ferroviaria

L’area parcheggio situata dietro l’ex stazione ferroviaria sarà chiusa al pubblico da lunedì 13 gennaio. Il provvedimento è necessario per consentire i lavori a cura della Regione legati alla realizzazione della Ciclovia Tirrenica. Nel corso dei prossimi giorni verranno rese disponibili altre aree parcheggio.

Viale Torino: doppio senso alternato per lavori di Rivieracqua

Nel tratto finale di Viale Torino (dopo l’Hotel Golfo e Palme) sarà istituito un doppio senso di circolazione alternato per consentire alla società Rivieracqua di completare i lavori di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture idriche, che dureranno circa due mesi.

“Mi rendo conto che ogni cantiere rappresenta un sacrificio per la comunità, e di questo mi scuso a nome dell’amministrazione comunale” commenta il Sindaco. “Tuttavia, voglio anche sottolineare l’importanza di questi lavori per il futuro della nostra città. Le strade rinnovate, la realizzazione della Ciclovia Tirrenica e il potenziamento delle infrastrutture idriche sono interventi che miglioreranno la qualità della vita e l’attrattività di Diano Marina, rendendola ancora più sicura, moderna e accogliente, per i nostri cittadini e per i turisti. Sono certo che, con il supporto di tutti, potremo presto godere dei benefici che questi cantieri porteranno alla nostra comunità”.