Riprende dove era terminato, di fatto senza soluzione di continuità, il contrasto di droga nel territorio tortonese. I Carabinieri della Compagnia hanno arrestato uno spacciatore e segnalato un assuntore, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sorpresi durante l’illecita compravendita di 32 grammi di hashish.

Sempre nelle zone della movida e della stazione ferroviaria, i Carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un uomo in possesso di dosi di hashish preconfezionato e pronto per essere ceduto e alla segnalazione per uso personale di altre due persone sorprese con piccole quantità di sostanza stupefacente.

L’attività di contrasto alla diffusione delle droghe resta un tema fondamentale per i Carabinieri, soprattutto fra le fasce più giovani della cittadinanza, maggiormente esposte ai rischi legati allo spaccio e all’uso delle sostanze proibite.

Rimangono un importante valore aggiunto le segnalazioni dei cittadini, utile strumento ai fini di una più rapida individuazione dei luoghi e dei soggetti dediti all’illecita attività di spaccio o all’uso di droghe.