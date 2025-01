È stata nominata Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune di Casale Monferrato Cecilia Strozzi.

Il primo cittadino Emanuele Capra ha affidato l’incarico a Cecilia Strozzi che ha fatto parte dell’Amministrazione, con l’incarico di Assessore all’Ambiente, sino al 31 dicembre 2024: in questa nuova veste Strozzi si occuperà di supportare l’attività del Sindaco nella propria funzione di direzione politica, coordinando e promuovendo il necessario raccordo con la Giunta, il Consiglio comunale, affiancandolo nelle relazioni interne ed esterne.

Il Sindaco Emanuele Capra ha affermato: “Confermare la figura del Capo di Gabinetto del Sindaco, già presente nelle passate Amministrazioni, è finalizzata a rafforzare il raccordo con le forze politiche di maggioranza e minoranza, oltre che a fornire ulteriore punto di connessione con dirigenti e funzionari del Comune. È stato naturale scegliere Cecilia Strozzi per l’esperienza e le competenze maturate, avendo già collaborato proficuamente con noi durante la precedente Amministrazione e la prima parte del nuovo mandato, che le consentiranno di interpretare al meglio questo delicato ruolo. Nell’augurarle buon lavoro, la ringrazio per quanto svolto alla guida dell’Assessorato all’Ambiente, di cui manterrò le deleghe ad interim fino alla prossima nomina del nuovo Assessore”.

“Esprimo la mia gratitudine al Sindaco Capra per la fiducia accordatami – ha dichiarato il neo Capo di Gabinetto Cecilia Strozzi – e accolgo con entusiasmo l’opportunità di continuare a lavorare per la Città in un ruolo che mi permette di dare un contributo significativo”.