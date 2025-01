Ancora botte e insulti al personale sanitario. Nella giornata di ieri, i Carabinieri sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Tortona per una donna in evidente stato di alterazione che rifiutava di abbandonare la struttura dopo avere ricevuto le cure mediche, ritenendo di dovere essere sottoposta a ulteriori procedure tuttavia non ritenute opportune dai medici.

Per avere interrotto e ostacolato l’attività degli operatori sanitari, la donna, una 67enne del posto, è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio e ingiurie al personale sanitario.