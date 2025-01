Questa settimana inizia il Festival di Musica Barocca 2025, giunto alla sua quarta edizione. La rassegna, che prenderà il via domani 11 gennaio alle 18.00 presso la Chiesa Luterana, proporrà otto concerti che vedranno protagonisti prestigiosi direttori d’orchestra e solisti specializzati nel repertorio barocco.

“Il Festival metterà in dialogo il barocco tedesco e quello italiano, con un focus particolare sulle scuole napoletana e veneziana”, spiega il M° Giancarlo De Lorenzo, curatore di un programma che accosta capolavori di grandi autori del Barocco come Händel, Bach e Vivaldi a opere di compositori meno noti, ma di straordinario valore artistico, come Brescianello e Fasch.

Per il concerto inaugurale, il programma propone due opere di Domenico Cimarosa: il “Concerto per flauto e oboe in sol maggiore” e il “Concerto per oboe e archi in do minore”.

Insieme a Paisiello, Cimarosa è uno dei compositori che ha portato l’opera napoletana oltre i confini italiani, fino in Russia, dove si trasferì nel 1787 per emulare i successi del collega. Figura di transizione tra barocco e classicismo, si colloca tra Benedetto Marcello e Mozart, affascinando per grazia ed equilibrio espressivo.

Il programma prosegue con Antonio Vivaldi, massimo esponente del Barocco musicale, e il suo “Concerto in do maggiore per ottavino archi e b.c. RV 443”, una composizione di puro virtuosismo, caratterizzata da fioriture, rapide scale e salti tecnici disseminati in tutti i movimenti.

A chiudere la serata, il “Concerto grosso in do minore Op. 1 N.11” di Pietro Antonio Locatelli, compositore bergamasco nato nel 1695 e allievo a Roma di Arcangelo Corelli, figura centrale della musica strumentale barocca.

Alla direzione del concerto il M° Francesco D’arcangelo. Oboe solista Vincent Tzon, flauto solista Beatriz da Silva Baião.

I biglietti, al costo di 5 euro ciascuno, sono disponibili presso l’Infopoint davanti al Cinema Centrale di Sanremo ogni martedì dalle 10.00 alle 12.30 fino al 4 febbraio 2025. Per maggiori informazioni e il calendario completo: www.sinfonicasanremo.it

Mentre Sanremo si prepara ad accogliere il Festival di Musica Barocca, mercoledì negli studi Rai di Roma hanno preso il via le prove per la 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana, che proseguiranno per tutta la settimana e, dopo una breve pausa, si trasferiranno al Teatro Ariston.

“È dal 2003 che l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è l’orchestra ufficiale del Festival . Un sodalizio che in questi 22 anni ha portato la nostra realtà a diventare parte integrante ed indefettibile di uno spettacolo seguito in tutto il mondo. La partecipazione al Festival è per noi motivo di grande orgoglio. Un contributo che conferma Sanremo come ‘Città della Musica’ e rafforza il suo ruolo di riferimento culturale e turistico“ – racconta l’avv. Filippo Biolè, Presidente Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Sul palco dell’Ariston quest’anno saranno 11 i maestri stabili dell’Orchestra di Sanremo affiancati da professori che hanno già collaborato in produzioni estive cross-over, per un totale di 32 strumentisti. A guidarli nel ruolo di primo violino sarà il Maestro Franco Invidia, veterano del Festival.

Sui profili Facebook e Instagram dell’Orchestra Sinfonica è già iniziato anche il percorso di avvicinamento al Festival, con immagini e testimonianze dal dietro le quinte.