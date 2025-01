Domenica 9 febbraio 2025 alle ore 21, al TEATRO CIVICO, si esibiranno in Duo Francesco Manara al Violino e Andrea Bacchetti al Pianoforte.

Francesco Manara è stato Primo Violino solista all’Orchestra del Teatro alla Scala ed ora Violino di spalla dell’Orchestra Filarmonica della Scala, con un ricco carnet di esecuzioni in Italia ed all’estero in prestigiose orchestre internazionali.

Andrea Bacchetti è assai noto al nostro pubblico, e frequenta il Teatro Civico ormai da molti anni, con grande successo.

Il programma che si può definire “due secoli di Violino e Pianoforte”, spazia liberamente nei più celebri brani del repertorio: da Paganini a Massenet, da Tartini a Beethoven: una serata di musica accattivante che proporrà fra i più celebri brani per questa formazione.

Venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 21 , al TEATRO CIVICO, i Pianisti BRUNO CANINO e ANTONIO BALLISTA eseguiranno la Nona Sinfonia di Beethoven nella trascrizione per due pianoforti di Franz Liszt.

In attesa che un mecenate ci offra su un piatto d’argento la Nona per orchestra, solisti e coro, abbiamo pensato di proporre per questa festa della musica, la celebre versione per due pianoforti che i maestri Canino e Ballista portano avanti da lungo tempo, con vitalità e baldanza.

La Nona di Beethoven si conclude con il celebre “Inno alla Gioia” su testo di Schiller, che è stato assunto quale inno europeo.

Ci è sembrato il modo migliore per ricordare il lungo servizio musicale offerto dalla nostra associazione alla città di Tortona.

La realizzazione dell’evento avviene grazie ad un duplice contributo:

– il Comune di Tortona ha aderito all’iniziativa concedendo il patrocinio e l’uso gratuito del Teatro Civico;

– la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ha offerto un generoso appoggio finanziario per la realizzazione dei due concerti.

L’ingresso è a titolo gratuito, per precisa scelta dell’organizzazione, allo scopo di favorire la massima presenza.

Si invitano gli interessati a prenotare alla biglietteria del Teatro Civico, negli orari di apertura.

Si precisa che il numero di telefono corretto è 0131/864488.

IL PRESIDENTE DEGLI AMICI DELLA MUSICA Dr. Ottavio Pilotti