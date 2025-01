È stato attivato l’ambulatorio dedicato alla cura delle aritmie con approccio chirurgico all’interno della Struttura Complessa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, diretta dal dottor Andrea Audo. Coordinato dal cardiochirurgo Giulio Tessitore, l’ambulatorio si occuperà di valutare i pazienti affetti da aritmie, come la fibrillazione atriale, offrendo trattamenti chirurgici innovativi per migliorare la loro qualità di vita.

Oggi vediamo sempre più pazienti che, oltre a patologie delle valvole e delle coronarie, presentano anche una malattia del ritmo come la fibrillazione atriale o il flutter atriale – spiega il dottor Giulio Tessitore – Queste aritmie, se non trattate, possono portare nel tempo allo scompenso cardiaco. Per questo motivo, le nuove linee guida raccomandano il trattamento durante l’intervento chirurgico nei casi selezionati, eseguendo l’ablazione».

L’ambulatorio offrirà inoltre soluzioni per i pazienti intolleranti alla terapia anticoagulante, spesso necessaria per prevenire la formazione di trombi. «In questi casi – prosegue il dottor Tessitore – la chiusura dell’auricola sinistra in toracoscopia rappresenta un’opzione per sospendere la terapia anticoagulante o per ridurre il rischio di ictus nei pazienti che hanno già subito episodi ricorrenti».

Grazie a questo nuovo ambulatorio, i pazienti con aritmie saranno seguiti attraverso un percorso strutturato e multidisciplinare, mirato a una valutazione globale e personalizzata: l’obiettivo è quindi quello di rafforzare quanto già viene fatto quotidianamente dai professionisti dell’AOU AL, offrendo ai pazienti un servizio di cura a 360 gradi.