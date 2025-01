Il vicepresidente della Regione Alessandro Piana ha preso parte questa mattina alla Giornata del Rispetto, un evento di sensibilizzazione e formazione organizzato da Comune di Ventimiglia e Centro Antiviolenza ISV, a cui hanno partecipato circa 380 ragazzi delle scuole di Ventimiglia, alla presenza del sindaco Flavio Di Muro e dell’assessore comunale alla Politiche di Inclusione e di Genere Milena Raco.

“Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa importante iniziativa, con un pensiero particolare agli studenti e ai docenti presenti, veri protagonisti del futuro che vogliamo costruire insieme – ha detto il vicepresidente Piana- La Giornata Mondiale del Rispetto, istituita in memoria di Willy Monteiro Duarte, tragicamente ucciso a 21 anni per aver difeso un amico, rappresenta un momento di riflessione sui valori fondamentali di dignità, non violenza e accettazione reciproca. È un invito a opporci a ogni forma di violenza e discriminazione, e a comprendere che anche un singolo gesto di coraggio può fare la differenza- ha aggiunto – Le istituzioni hanno un ruolo cruciale nel promuovere iniziative di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Vorrei anche ricordare l’importanza della recente Legge 70 del 2024, che offre nuovi strumenti per affrontare questi fenomeni. La partecipazione di tanti ragazzi, oggi, rappresenta un segnale di speranza e un impegno concreto”.

Correlati