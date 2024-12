Alle ore 8 e 30 di questa mattina una volante della Polizia Locale in transito davanti all’Istituto Tecnico Volta è stata fermata da alcuni passanti che avevano individuato una persona, apparentemente priva di conoscenza, accasciata su una panchina.

Gli agenti, rendendosi conto della gravita della situazione, hanno immediatamente allertato il 118 che, arrivato sul posto, non ha potuto far altro che constatare la morte dell’uomo per cause ancora in via di accertamento. La salma della persona priva di vita, S.M., risultata senza fissa dimora, è stata trasportata all’obitorio del cimitero comunale.

Le operazioni di identificazione sono state eseguite dalla Polizia Scientifica della Questura di Alessandria. Informata la magistratura, il corpo è ora in attesa dell’iter di sepoltura.