Sabato 7 dicembre i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Tortona, dell’Associazione Bassa Valle Scrivia e dell’ Associazione Volontari Protezione Civile Valli Curone-Grue-Ossona saranno impegnati nel Centro Commerciale Iper Oasi di Tortona per promuovere, sensibilizzare ed informare la popolazione sui corretti comportamenti in caso di emergenza.

I volontari di protezione civile nel corso della giornata saranno a disposizione per informare la popolazione su quelle che in gergo vengono chiamate “le buone pratiche di protezione civile”: come ci si deve comportare in caso di allerta meteo, a quali rischi è maggiormente esposto il nostro territorio, come funziona il sistema di allerta e dove possiamo trovare informazioni attendibili in caso di emergenza. Sono i contenuti della campagna “Io non rischio” che ha lo scopo di sensibilizzare e informare la popolazione sulle criticità derivanti da eventi atmosferici, consigliando comportamenti prudenti e corretti che, se adeguatamente adottati, contribuiscono a limitare i danni a cose e persone.