Gli Ex Allievi del Dante (opera di Don Orione) saranno ancora presenti in Piazzetta San Michele di Via Emilia con un loro gazebo per la raccolta di fondi da devolvere per le opere Caritative di Don Orione.

Per rendere più “dolce” il Natale anche a coloro che benevolmente aderiranno all’iniziativa, saranno messe in esposizione e date con offerta numerose TORTE “FATTE NELLE CASE” delle famiglie dei nostri Ex Allievi ed amici.

L’invito è rivolto in modo particolare a tutti i nostri numerosissimi Ex Allievi, ma anche a tutti i genitori, nonni, semplici cittadini più fortunati che potranno così essere d’aiuto alle persone in stato di necessità. Se lo meritano.