Proseguono le iniziative per addobbare e rendere la città sempre più festosa in

attesa del Natale.

Dopo gli alberelli di Natale decorati dagli alunni delle scuole primarie e posizionati

davanti agli esercizi commerciali in Corso Garibaldi, oggi, 18 dicembre, i ragazzi

del’IIS “Benvenuto Cellini” saranno impegnati nella decorazione delle vetrine della

gelateria Bumbunì: un intervento creativo dedicato al tema del Natale che

renderà ancora più suggestivo e magico il centro cittadino.

Un progetto pioneristico a cui la gelateria ha aderito in occasione delle festività

natalizie mettendo le sue vetrine a disposizione dei ragazzi del Liceo artistico

cittadino che realizzeranno un allestimento con i loro elaborati artistici e che

avranno la possibilità di mostrare le loro opere a tutti valenzani.

“La speranza di noi Amministratori è che, vedendo il risultato del lavoro dei ragazzi

dell’IIS “Benvenuto Cellini” sulle vetrine della gelateria Bumbunì, il prossimo anno

aderiscano al nostro progetto creativo anche i proprietari di spazi inutilizzati del

centro storico. L’intento è quello di rendere le vie principali della città più curate in

un’ottica di decoro urbano. Nel periodo natalizio, o in occasione di particolari

eventi che coinvolgono la città, le vetrine dei negozi sfitti possono trasformarsi in

spazi creativi e decorativi” così precisano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore

Alessia Zaio.

Correlati