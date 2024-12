La Polizia di Stato di Alessandria, intensificando l’attività del controllo del territorio consueta nel capoluogo ed in provincia sta realizzando e progettando diversi servizi specifici grazie al contributo sensibile del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte. Se nel centro cittadino sarà operativo un dispositivo di pattuglie appiedate interforze, deciso in apposito incontro in Prefettura, negli altri quartieri, nei sobborghi ed in alcuni centri “capi zona” l’attività si è svolta e proseguirà con almeno due servizi settimanali che si affiancheranno, anche, al lavoro delle pattuglie già ordinariamente presenti sul territorio.

Proprio l’ultimo servizio straordinario si è svolto nella serata di ieri tra il popolare quartiere Cristo ed i giardini prospicenti la stazione ferroviaria ed ha portato ad identificare, con la partecipazione anche della Polizia Ferroviaria, 49 persone di cui 32 stranieri e 17 soggetti aventi precedenti di polizia. Il controllo ha interessato 3 pubblici locali ed i relativi avventori. In Viale della Repubblica gli operanti, oltre a identificare numerose le persone lì presenti, rinvenivano 38 grammi di hashish e 0.70 grammi di cocaina, stupefacente perfettamente confezionato in dosi e presumibilmente abbandonato da ignoti alla vista dei controlli.

L’attività proseguirà nelle prossime settimane.