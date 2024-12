La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria continua a supportare il potenziamento dell’attività formativa dell’Università del Piemonte Orientale ad Alessandria.

Con la Convenzione per l’Attività formativa per l’anno accademico 2024/2025, la Fondazione cofinanzia tre borse di studio di dottorato per i Corsi attivati per il XL ciclo presso le sedi di Alessandria.

Per il XL ciclo (a.a. 2024-2025) il Consiglio di Amministrazione dell’UPO ha approvato l’attivazione di sei corsi di dottorato: Chemistry and Biology; Drug Innovation; Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali; Food, Health and Longevity; Global Health, Humanitarian aid and disaster medicine; Scienze e biotecnologie mediche.

Presso le sedi di Alessandria del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica – DISIT e del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali si svolgono le attività formative e di ricerca dei corsi:

“Chemistry and Biology”, curricula “Chemical methodologies for new molecules and nanomaterials” e “Energy, environmental and food sciences”;

“Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali” curriculum “Democrazia sostenibile e solidale: diritti, doveri e istituzioni”.

Questo nuovo accordo sottolinea il legame proficuo che negli anni ha consentito di potenziare in maniera sostanziale la presenza dell’Ateneo ad Alessandria. Il sostegno ad ampio spettro della Fondazione ha riguardato, ormai da diversi anni, i corsi di Dottorato di ricerca attivi ad Alessandria e il potenziamento delle residenze universitarie.

Più in dettaglio, il contributo della Fondazione ammonta a 150.000 Euro e permetterà il cofinanziamento di tre borse destinate a dottorandi che svolgeranno la loro ricerca nelle sedi alessandrine dell’Ateneo. Il percorso formativo dei nuovi dottorandi si è avviato il 1/11/2024 e terminerà il 31/10/2027.

Il nuovo accordo è stato presentato oggi nella sede della Fondazione a Palatium Vetus dal presidente Luciano Mariano e dal rettore Menico Rizzi.

Anche quest’anno, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – afferma il presidente, notaio Luciano Mariano – ha orientato la sua attività filantropica su obiettivi strategici tra i quali il sostegno ai giovani ricercatori, la ricerca ambientale e agroalimentare, la ricerca sociale, le scienze e biotecnologie mediche con l’obiettivo di generare conoscenza e creare nuove competenze, che sono fattori indispensabili per la crescita della società e per assicurare uno sviluppo socio-economico inclusivo, circolare e sostenibile. Il nostro punto di forza è proprio la collaborazione costante e duratura con l’Università del Piemonte Orientale che ha permesso di creare un ambiente favorevole alla ricerca scientifica, al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione del capitale umano qualificato.

È con soddisfazione – ha dichiarato il rettore prof. Menico Rizzi – che sottolineo la proficua collaborazione tra l’Università del Piemonte Orientale e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L’impegno costante della Fondazione nel sostenere la ricerca di dottorato rappresenta un investimento strategico per il futuro del nostro Ateneo e per lo sviluppo del territorio. Questa partnership, consolidata nel tempo, ci consente di creare un ambiente fertile per la nascita di nuove idee e di formare ricercatori di eccellenza, in grado di affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Ringrazio la Fondazione per il suo prezioso contributo, che ci permette di trasformare il talento dei nostri giovani in un motore di innovazione e crescita.