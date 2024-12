«La sardenaira è una prelibatezza tipica di Sanremo che tutti apprezzano, una volta che l’hanno assaggiata. È un prodotto nato nel Cinquecento, che racconta secoli di tradizione e il duro lavoro dei nostri panificatori, che si alzano tutte le notti alle due per mantenere viva questa eccellenza ligure. Mi dispiace che durante la trasmissione televisiva “La volta buona” di Rai1 sia stata fornita un’immagine poco accurata di questa focaccia, definita erroneamente una pizza con “un macello di aglio”. Un commento superficiale che non rende giustizia a un prodotto amato non solo in Liguria, ma anche oltre i confini regionali», commenta l’assessore al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi.

«Il servizio pubblico televisivo dovrebbe contribuire a valorizzare le tipicità locali, che sono parte integrante del patrimonio culturale e turistico del nostro Paese. Invito quindi Caterina Balivo a Sanremo, magari in occasione del Festival, per assaggiare la sardenaira e scoprire di persona la sua bontà e delicatezza. Sono certo che apprezzerà questo simbolo della nostra tradizione gastronomica e contribuirà a farlo conoscere e amare da un pubblico ancora più ampio», conclude Lombardi.

