Martedì 10 dicembre 2024 si sono svolte, presso la sede di Alessandria della Camera di commercio di Alessandria-Asti, la premiazione degli istituti vincitori del “Premio Storie di Alternanza e competenze” edizione 2024 e la presentazione dei lavori degli studenti che hanno partecipato al “Percorso avanzato per le competenze imprenditoriali e l’innovazione nella filiera agricola e agroalimentare”. Due importanti iniziative che l’ente camerale ha realizzato nel corso dell’anno con le scuole del territorio.

Il concorso Premio Storie di Alternanza e competenze è promosso da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane, con l’obiettivo di accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi di alternanza scuola lavoro e di apprendistato, attivando una proficua collaborazione tra il sistema scolastico, le imprese e gli Enti coinvolti. Attraverso il video-racconto delle attività svolte e delle competenze maturate nella realizzazione di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), gli studenti acquisiscono maggiore consapevolezza dell’esperienza fatta, che diventa importante anche per ponderare meglio le scelte per il proprio futuro.

Il concorso era aperto a tutti gli istituti scolastici delle province di Alessandria e di Asti suddivisi in base alla tipologia di scuola; erano previsti inoltre due livelli di partecipazione, uno locale gestito dalle Camere di commercio del territorio e uno nazionale a cui hanno avuto accesso i vincitori locali.

Per le province di Alessandria e di Asti sono stati presentati 3 progetti, di cui 2 iscritti nella categoria Licei e 1 nella categoria Istituti Tecnici.

Nella categoria Licei entrambi i premi sono andati al Liceo Artistico dell’Istituto Vittorio Alfieri di Asti con i progetti “Artisticamente in cohousing” (1° classificato) e “Artisticamente in coworking” (2°classificato), mentre nella categoria Istituti tecnici è risultato vincitore l’Istituto Leardi di Casale Monferrato con il progetto “Ars Lab: sulle Ali di Colombotto Rosso”.

I video racconti sono disponibili sulla pagina dedicata del sito internet della Camera di commercio di Alessandria-Asti.

Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di commercio, nel sottolineare l’importanza di questa iniziativa, giunta ormai alla sua settima edizione, afferma che “la valorizzazione delle esperienze di transizione dalla scuola al lavoro, contribuisce sia alla formazione degli studenti coinvolti che al soddisfacimento delle esigenze di lavoratori qualificati da parte del sistema economico locale”.

È invece la prima volta che un istituto del territorio partecipa al Percorso avanzato per le competenze imprenditoriali e l’innovazione nella filiera agricola e agroalimentare”. Si tratta di un’attività promossa da Unioncamere con il supporto della rete Re.N.Is.A (Rete Nazionale degli Istituti tecnici Agrari), per sostenere e promuovere attività di raccordo tra mondo della scuola e mondo delle imprese del settore, per ridurre il mismatch di competenze e supportare la creazione di nuove imprese. L’iniziativa formativa ha inteso investire sulla creatività e sulla produzione di idee, incrementando le capacità manageriali dei giovani tecnici e accrescendo il coinvolgimento del sistema imprenditoriale interessato.

I ragazzi dell’Istituto Luparia di Rosignano Monferrato hanno iniziato la formazione nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, alternando ore di formazione on-line a diversi momenti formativi in presenza e ad attività laboratoriali, guidati, oltre che dai tutor scolastici, da esperti del settore.

Terminata la formazione, i ragazzi hanno lavorato alla realizzazione del project work “Il Business Model Canvas come ponte tra formazione e mondo del lavoro” che è stato illustrato questa mattina.

Nel corso della presentazione, gli studenti hanno spiegato come questo strumento strategico di Business Design sia stato utilizzato per lo sviluppare tre progetti imprenditoriali didattici, uno sul vino, uno sull’olio e uno sulla birra, prodotti dall’azienda agricola dell’istituto. Lo strumento è stato utilizzato anche per rappresentare, attraverso un linguaggio visuale, il modo in cui le imprese presso le quali i ragazzi hanno svolto le attività di PCTO creano, distribuiscono e trattengono valore.

Ora un’apposita commissione di parte terza dovrà validare il lavoro svolto e rilasciare ai ragazzi un digital badge attestante le competenze acquisite, che gli studenti potranno inserire nel proprio curriculum.

Il Presidente Gian Paolo Coscia ha confermato come la Camera di commercio intenda investire sempre più nella sperimentazione di un modello condiviso di certificazione delle competenze e nel parallelo rafforzamento delle esperienze legate alla promozione dell’imprenditorialità, evidenziando l’importanza della creazione di un sistema di certificazione delle competenze che sia riconosciuto e condiviso dal mondo delle imprese.