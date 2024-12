Questa mattina un’utilitaria ha tamponato un furgone che stava facendo manovra lungo via 26 aprile. Il conducente dell’autovettura è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Novi Ligure per accertamenti. I *Carabinieri* stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente al fine di stabilire le eventuali responsabilità.

