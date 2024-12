Mercoledì 4 dicembre, a partire dalle ore 16:30, Palazzo Civico di Imperia ospiterà un pomeriggio all’insegna della tradizione e della magia natalizia.

L’evento si aprirà con l’inaugurazione del tradizionale Presepe, che quest’anno riprodurrà una celebre Natività del Perugino, un omaggio all’arte classica e al significato spirituale del Natale. Per valorizzare le numerose rappresentazioni presepiali allestite nel territorio cittadino, l’Amministrazione Comunale ha realizzato un depliant informativo, che sarà disponibile per il ritiro durante il pomeriggio. Il documento raccoglie le descrizioni dei presepi allestiti presso chiese, oratori e case private, offrendo una guida per scoprire queste opere d’arte e di fede.

A partire dalle ore 17:00 e fino alle 19:30, i bambini saranno i protagonisti: accolti da Babbo Natale in persona, potranno consegnargli le loro letterine, scattare una foto ricordo e vivere un momento emozionante. L’atmosfera sarà resa ancora più speciale dalla presenza di un Albero di Natale, dalle dolci note delle più belle canzoni natalizie e da una golosa merenda a base di cioccolata calda.

“Il Natale è il momento in cui la Città si stringe, e anche quest’anno Palazzo Civico si apre per accogliere le famiglie, diventando sempre più un luogo di incontro e di condivisione. Attraverso il Presepe, le luci e le attività per i più piccoli, vogliamo creare un ambiente accogliente e capace di trasmettere il calore e il significato autentico di questa festività,”commenta il sindaco Claudio Scajola.