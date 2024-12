Il 25 dicembre, l’Expo Salso si trasformerà in un grande villaggio natalizio, offrendo una giornata ricca di eventi per grandi e piccini.

Il Christmas Party, organizzato dal Comune di Imperia e dal CIV Borgo Marina, in collaborazione con Confesercenti Imperia, Koko Beach e Bar 11, inizierà alle 16:00 con una festa pensata per i più piccoli, che potranno vivere un’atmosfera magica con il “Spettacolo delle Bolle di Natale” e l’incanto della magia. Saranno anche disponibili attività di truccabimbi, laboratori creativi natalizi e l’animazione dei Giganti di Babbo Natale, che faranno divertire tutta la famiglia. I bambini potranno anche godere di palloncini colorati, zucchero filato e una merenda con cioccolata calda e panettone, per un pomeriggio all’insegna della gioia e della convivialità.

L’evento proseguirà alle 22:30 con il “Revival Night”, una festa dedicata ai suoni degli anni ’70, ’80 e ’90, animato da MasterDBJ, MaxVoice e Daniele Reviglio, che riporterà tutti indietro nel tempo con le canzoni più iconiche di quei decenni. A partire dalle 00:30, la festa entrerà nel vivo con il “Party Night”, che farà ballare il pubblico con tutte le hit del momento.

“L’Expo Salso sta diventando un punto di riferimento per eventi di ogni tipo e siamo entusiasti di poter festeggiare il Natale insieme alla nostra comunità e ai turisti che scelgono Imperia come meta delle loro vacanze. Questo evento è pensato per tutte le età, per offrire un programma variegato che possa soddisfare i gusti di tutti”, commenta l’assessore al Turismo, Gianmarco Oneglio