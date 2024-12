Anche quest’anno il Palazzo del Parco di Diano Marina, il polo culturale della “Città degli Aranci”, ha organizzato in occasione delle imminenti festività natalizie una serie di imperdibili appuntamenti culturali e ludici.

Si inizia venerdì 6 dicembre, ore 16 con l’accensione dell’Albero di Natale, che accoglierà per tutto il mese di dicembre con le sue luci e i suoi colori residenti, visitatori, adulti e bambini che potranno collaborare all’allestimento dell’Albero con i propri addobbi realizzati sul posto. All’evento collaborerà l’Istituto Comprensivo Statale di Diano Marina.

Il Natale a Palazzo del Parco proseguirà sabato 7 dicembre, alle ore 17, quando verrà inaugurata nella Sala “Rodolfo Falchi” la mostra “Infinitely delicate landscapes” di Giacomo Costa organizzata dalla Civiero Art Gallery che sarà aperta sino al 5 gennaio 2025.

Nel mese di dicembre sono in programma altri numerosi appuntamenti: per sabato 14, alle ore 10 e alle ore 15, il Museo Civico del Lucus Bormani ha organizzato, in occasione della ricorrenza dei 126 anni dalla scomparsa dell’eroe garibaldino dianese Andrea Rossi (1814-1898), una visita guidata alla Sezione Risorgimentale del Museo al lui dedicata, venerdì 27 dicembre, alle ore 15.30, si svolgerà il laboratorio ludico-didattico “Un giorno da legionario!”, una imperdibile occasione per riscoprire come trascorreva il tempo un soldato romano, mentre sabato 28 dicembre sarà possibile visitare il percorso espositivo del MARM al prezzo simbolico di € 2,00; ai visitatori sarà dato in omaggio il nuovo calendario 2025.

Gli eventi si concluderanno all’inizio del nuovo anno, sabato 4 gennaio alle ore 15, quando a grande richiesta si terrà un nuovo appuntamento “Extra Omnes. Alla scoperta di Diano Marina”, una suggestiva visita guidata alla riscoperta dei luoghi e dei principali monumenti storici e artistici del centro della “Città degli Aranci”.

Per gli amanti della lettura per tutto il mese di dicembre la Biblioteca Civica “A.S. Novaro” proporrà letture a tema natalizio.

Le iniziative sono state realizzate come di consueto in stretta collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e lo staff dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram. Ingresso: intero € 5,00; ridotti € 2,50 e 2,00.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.