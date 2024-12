Si è svolto ieri sera, lunedì 23 dicembre, il Consiglio Comunale di Tortona, principalmente per approvare il bilancio di previsione 2025-2027

1) Al primo punto il Presidente Giovanni ferrari Cuniolo ha comunicato il prelievo dal fondo di riserva operato dalla giunta comunale per 9.985 euro per il pagamento della tariffa rifiuti per gli edifici scolastici.

2) Approvati i verbali delle sedute precedenti.

3) L’Assessore Fabio Morreale ha illustrato la revisione al regolamento edilizio comunale, modificato nella parte riferita alle autorizzazione per l’installazione di canne fumarie all’esterno di fabbricati privati per i quali sarà necessario, dopo la presentazione dell’istanza e prima del passaggio per le autorizzazioni tecniche in Commissione Edilizia, l’approvazione da parte della Giunta Comunale. La modifica è stata approvata con i voti della maggioranza, contrari i Consiglieri del partito Democratico, astenuto il Consigliere Balossino.

4) Sempre l’Assessore Morreale ha illustrato la variante semplificata al Piano Regolatore che introduce gli elaborati di piano del canale per il deflusso delle acque realizzate dalla società ICECO in strada per Viguzzolo (sostanzialmente nel terreno compreso fra MondoBrico e il centro commerciale Oasi), come opere compensative per la realizzazione del nuovo insediamento commerciale già previsto in quell’area. Il canale consentirà appunto il deflusso dell’acqua in caso di esondazione del torrente Grue, convogliandola verso la vicina cava Montemerla. Variante approvata all’unanimità dal Consiglio.

5) Ancora l’Assessore Morreale ha illustrato la consueta delibera che viene proposta ogni anno sulla verifica della quantità e della qualità dei aree e fabbricati e determinazione del prezzo di cessione che viene adeguato, su base ISTAT, con un aumento dell’1,08%. La delibera è stata approvata all’unanimità.

6) 7) 8) I tre punti dedicati, sostanzialmente al bilancio di previsione sono stati uniti nella discussione e votati separatamente. Il Sindaco Chiodi ha aperto la discussione illustrando anche l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (allego intervento) e ha poi ceduto la parola al Vicesindaco e Assessore al Bilancio Daniele Calore che ha illustrato i dati generali del bilancio: in generale il bilancio 2025 pareggia a 54 milioni 457.859 euro, con 15 milioni 133 mila euro di entrate tributarie, 7 milioni 248.450 extratributarie, 15 milioni 49.263 in conto capitale, 3 milioni 302.780 di trasferimenti correnti. In uscita: 24 milioni 415.996 per spese correnti, 14 milioni 659.263 in conto capitale, 1 milione 817.600 di rimborso mutui.

Il Vicesindaco ha sottolineato che rispetto al 2024 sono previsti 529 mila euro in più di risorse investite sulla città (in buona parte per opere pubbliche). Rimangono invariate le aliquote per l’IMU (anche se da quest’anno la normativa prevede una modifica normativa a classificazioni e a agevolazioni che saranno opportunamente segnalate e comunicate ai cittadini), così come non vengono modificate le tariffe per i servizi a domanda individuale, con l’eccezione del servizio mensa per la scuola dell’infanzia per il quale le tariffe vengono unificate a quelle della primaria.

Il Partito Democratico ha invece presentato un emendamento bocciato dalla maggioranza che mirava a togliere fondi a manifestazioni e turismo per assegnarli in campi in cui opera già il CISA che riportiamo in altro articolo. Astenuto il Consigliere Balossino.

La nota d’aggiornamento del DUP è stata approvata con il voto della maggioranza, contrari i Consiglieri PD, astenuto Balossino. Stesso esito per la votazione sul bilancio di previsione, le aliquote IMU sono invece state approvate all’unanimità.

9) Approvata all’unanimità anche razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, illustrata dal Vicesindaco Calore.

10) Unanimità anche per la variazione d’urgenza al bilancio 2024 necessaria per accedere al fondo di 232.500 euro per la progettazione di interventi per la riduzione della pericolosità idraulica del torrente Grue.

Come sempre, per il dibattito e gli interventi dei Consiglieri rimando alla registrazione della seduta https://www.youtube.com/watch?v=Q5gyOG2jT64