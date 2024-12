La seduta del Consiglio Comunale, riunitosi ieri pomeriggio, si è aperta con la surrogazione della Consigliera dimissionaria Alessandra Di Bella (gruppo Verdi e Sinistra) con Salvatore Campanile.

Il punto successivo ha riguardato la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione). Come ha spiegato l’Assessora al Bilancio, Carlotta Carraturo, sono una quindicina le principali modifiche rispetto al testo approvato alla fine di ottobre che fissa le linee guida per l’attività amministrativa dei prossimi anni.

Tra queste la revisione del parco automezzi, il potenziamento del personale per l’ufficio tributi, l’ampliamento del cimitero cittadino, l’organizzazione di corsi estivi per ragazzi disabili. Nel documento, inoltre, vengono riproposte la costituzione del Consiglio comunale dei ragazzi e la realizzazione di Novinforma, periodico informativo comunale. Previste anche alcune modifiche per le principali opere pubbliche, tra cui il recupero dell’ex Cavallerizza, il raddoppio dello scolmatore del Rio Gazzo e la limitazione dell’impatto ambientale per le barriere antirumore sulla linea ferroviaria storica. La nota di aggiornamento è stata approvata con 10 voti favorevoli (i gruppi di maggioranza), 4 contrari (i gruppi di opposizione) e una astensione (il Consigliere Paolo Coscia).

Gran parte della seduta è stata dedicata alla presentazione e alla discussione del bilancio di previsione 2025-2027. Nella sua relazione l’Assessora Carraturo ha prima sottolineato il lavoro di squadra e la condivisione di strategie che ha permesso alla Giunta comunale di approvare lo schema di bilancio il 15 novembre scorso e di averlo portato in Consiglio per l’approvazione entro la fine dell’anno. Altri aspetti messi in evidenza riguardano la natura politica del documento di programmazione, che definisce le priorità da perseguire rispetto alle risorse disponibili, e l’approccio prudenziale dovuto all’incertezza delle entrate, non ancora definite dalla legge di bilancio nazionale. «Nel corso dell’anno potremmo intercettare nuovi finanziamenti – ha spiegato Carraturo – che introdurremo attraverso variazioni di bilancio, strumento che il legislatore non indica come straordinario ma come mezzo di programmazione in fieri».

L’Assessora è poi entrata nel merito del documento offrendo un quadro analitico molto dettagliato delle varie componenti. Per quanto riguarda le spese, ad esempio, sono previsti maggiori stanziamenti per settori ritenuti strategici dall’Amministrazione comunale. È il caso della manutenzione stradale e del verde pubblico (che vede raddoppiare le risorse rispetto allo stanziamento iniziale dell’anno scorso), della sicurezza urbana (per l’implementazione della videosorveglianza), delle attività turistiche e culturali, del trasporto pubblico, dell’istruzione, dell’ambiente e dello sviluppo del territorio. Grande attenzione è stata riservata anche al settore sociale a cui sono destinati, al momento, 235.000 euro a sostegno dell’assistenza alle autonomie per studenti disabili, 447.000 euro per il Csp (Consorzio servizi alla persona) e altre risorse per il diritto alla casa, per lo sportello immigrati, per mantenere gratuito il ritiro di pannolini e pannoloni.

Con il Bilancio sono stati presentati diversi documenti propedeutici. Tra questi il regolamento e la definizione delle aliquote dell’Imu, che rimangono invariate rispetto allo scorso anno. «In via sperimentale – ha informato l’Assessora – nel mese di dicembre abbiamo inviato i modelli F24 precompilati ai soggetti ultra settantenni. La nostra intenzione, per il prossimo anno, è di estendere l’invio a tutti contribuenti per facilitare il pagamento dell’imposta».

Dagli interventi dei Consiglieri di opposizione sono emerse diverse critiche all’operato dell’Amministrazione comunale. Le problematiche più discusse hanno riguardato le numerose multe rilevate dopo la recente installazione dei rilevatori semaforici e i guasti all’illuminazione pubblica. «Sul primo punto – ha replicato l’Assessore Simone Tedeschi – l’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza nei punti più critici della viabilità cittadina. Ciò non toglie che si possano applicare dei correttivi sulla rilevazione delle infrazioni. Per l’illuminazione pubblica – ha aggiunto Tedeschi – è in fase di progettazione un intervento che prevede la sostituzione di circa l’80% dei punti luce attualmente installati, pertanto nel corso del prossimo anno ci attendiamo un miglioramento della situazione».

Prima della votazione è intervenuto il Sindaco, Rocchino Muliere, che si è detto soddisfatto del dibattito in Aula: «Nel rispetto dei ruoli tra forze di maggioranza e opposizione, questa sera si sono affrontatati temi concreti, problemi reali con cui ci confrontiamo quotidianamente grazie ai suggerimenti e le segnalazioni dei cittadini.

È importante – ha sottolineato Muliere – che il bilancio sia stato portato in approvazione prima della fine dell’anno. In questo modo gli uffici comunali saranno subito operativi e con il nuovo anno inizieremo a lavorare per raggiungere gli obiettivi fissati nel Dup e per dare risposte concrete alle esigenze della nostra città».

Il Bilancio di Previsione 2025-2027 è stato approvato con 10 voti favorevoli da parte della maggioranza e 4 contrari (i gruppi di opposizione).

Successivamente il Sindaco ha illustrato i documenti relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, argomento già ampiamente discusso in sede di Commissione consiliare. Tra le altre cose, Muliere ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto dal gruppo Acos, recentemente premiato tra le 100 migliori aziende multiutility italiane per l’innovazione e la qualità dei servizi offerti. Nel contempo il Sindaco ha ribadito l’esigenza di arrivare ad un gestore unico della risorsa idrica e per il ciclo dei rifiuti. Il punto è stato approvato con 9 voti favorevoli e 4 contrari.

La seduta è terminata con l’approvazione all’unanimità del rinnovo della convenzione per l’uso dell’obitorio presso il cimitero urbano e del rinnovo della convenzione per la gestione del canile sanitario.