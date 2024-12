La Città di Imperia si prepara alla serata del 31 dicembre con un doppio appuntamento che unirà musica, spettacolo e convivialità in due location cittadine. La manifestazione, promossa dall’Amministrazione Comunale in sinergia con la Marina di Imperia e il Civ di Borgo Marina, mira a offrire a cittadini e visitatori un’esperienza di grande impatto emotivo.

La serata prenderà il via alle ore 23:00 sotto le gru di Calata Cuneo a Oneglia, con il concerto dal vivo dei D-sparsi in collaborazione con il Bar 11, che intratterranno il pubblico con un repertorio coinvolgente in attesa del tradizionale conto alla rovescia.

Allo scoccare della mezzanotte, il cielo di Imperia sarà protagonista di uno spettacolo pirotecnico a ritmo di musica.

La festa proseguirà poi a Porto Maurizio, all’Expo Salso, a partire dalle ore 00:30, con un DJ set che animerà la notte fino alle prime luci del mattino, in collaborazione con il Koko Beach.

“Ringraziamo tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata speciale. Siamo certi che sarà un grande successo, capace di attrarre visitatori e regalare momenti di gioia a tutti i partecipanti. La Città sarà idealmente unita dalla doppia location, a dimostrazione della varietà di luoghi che Imperia offre per ospitare eventi di diversa natura”, commenta l’assessore al Turismo, Gianmarco Oneglio.