Donato alla Pediatria dell’Ospedale Infantile di Alessandria, diretta da Enrico Felici, uno spirometro dall’Associazione Clown Marameo ODV che ha così compiuto un nuovo gesto di solidarietà che si va a sommare alle tante giornate trascorse in corsia con i piccoli pazienti.

In particolare questa apparecchiatura sarà destinata all’Ambulatorio di Allergologia e Fisiopatologia respiratoria, con le Dottoresse Michela Gandino e Giuseppina Perricone, e consentirà di valutare in maniera sempre più accurata la funzionalità respiratoria nei bambini da 0 a 6 anni con asma e altre patologie del respiro, migliorando così ancora di più la qualità delle cure offerte.

«La donazione rappresenta molto più di un semplice contributo tecnologico – spiega l’Associazione – è un atto di riconoscenza verso l’“Ospedaletto” che, sin dal 2002, ha accolto con fiducia l’allora innovativa pratica della clownterapia. In quell’anno, un gruppo di nove ragazzi di Alessandria, spinti dal desiderio di portare gioia e leggerezza negli ospedali, ha fondato l’Associazione Clown Marameo. Oggi, il gruppo conta 50 volontari che operano stabilmente nelle strutture ospedaliere della provincia, tra cui il Cesare Arrigo, il SS Antonio e Biagio e il Borsalino. Il percorso non è stato facile: inizialmente accolti con diffidenza, i clown di Marameo hanno saputo conquistare la fiducia di medici e personale sanitario, offrendo ai piccoli pazienti momenti di allegria e sollievo».

«La nostra storia è iniziata proprio qui, al Cesare Arrigo, – racconta Andrea Ivaldi, presidente dell’Associazione – che ha creduto in noi quando la clownterapia era ancora una novità. Questo spirometro, che siamo riusciti a donare anche grazie al contributo degli amici Alessandra Pozzi e Stefano Girardengo, è il nostro modo per dire grazie a chi ci ha permesso di trasformare un sogno in realtà».

Grazie al sostegno di numerosi amici e volontari, i Clown Marameo continueranno la loro missione, portando sorrisi e supporto emotivo ai bambini ricoverati. La donazione di oggi si inserisce in questo percorso, contribuendo a migliorare non solo il benessere psicologico, ma anche la salute fisica dei piccoli pazienti. A loro va quindi un ringraziamento di cuore da parte di tutto il personale della Pediatria dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria: «Il legame con i Clown Marameo va oltre le mura ospedaliere – afferma il Dr. Felici – è una storia di amicizia e condivisione che oggi si arricchisce di un ulteriore gesto di solidarietà. Grazie quindi per questo dono, ma anche per la grande gioia che portate sempre nel nostro reparto e in tutto l’Infantile».