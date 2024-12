Un importante evento internazionale per salutare il nuovo anno è previsto per mercoledì 1° gennaio 2025 nel prestigioso e ottocentesco Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure. Un “impetuoso” concerto dal titolo “Sonorità di passione“, vede protagonisti sul palcoscenico il solista originario del Principato di Monaco nonchè virtuoso di Bandoneon Gino Zambelli, dall’Orchestra classica di Alessandria e dal Direttore d’orchestra Abzal Mukhitdinov proveniente dal Kazakistan.

Zambelli è un Bandoneonista (strumento simile alla fisarmonica ma utilizzato principalmente nel tango) con un repertorio che spazia dalla musica classica al tango passando per l’improvvisazione.

Ha compiuto gli studi musicali in fisarmonica Jazz al Conservatorio “Verdi” di Milano e in Oboe al Conservatorio di Brescia. Ha lavorato con i più grandi Maestri del Tango.

Dal 2010 collabora con “I Solisti” del Teatro alla Scala e con il premio Oscar Nicola Piovani.

Inoltre, a dirigere l’Orchestra Classica di Alessandria (ensemble formato da musicisti professionisti con all’ attivo concerti in tutta Italia, all’ estero e registrazioni discografiche) sarà la bacchetta di Abzal Mukhitdinov laureato presso la York University (Regno unito) e in direzione d’ orchestra all’ Almaty National Conservatoire (Kazakistan). Attualmente è direttore stabile all’ Astana Opera House, direttore artistico dell’Astana Philarmonic Ochestra e docente di Direzione d ‘orchestra al Kazakh National University of Arts. Figura eclettica, viene regolarmente invitato in prestigiose istituzioni e Teatri d’ Opera di tutto il mondo (Carnegie Hall di New York, l’Opera Bastille di Parigi, l’Opera di Dubai, Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Bolshoi di Mosca).

Dunque ascolteremo un repertorio dove stili e generi diversificati si alternano con composizioni di Astor Piazzolla, dedicate al Tango, di Anderson, Chajkovsky, Grieg, Marenco, Mozart, Mukhitdin, Rossini, Serkebayev, Strauss, Strauss figlio.

La serata è organizzata dalla Fondazione Teatro Marenco con il patrocinio del Comune ed è inserita nel Marenco Music Festival in collaborazione con la rassegna “Orchestra in Provincia…e non solo!” e “Alba Music Festival”.

Per la realizzazione del concerto si ringraziano i diversi sponsor: Acos, Novi, Banca Passadore, Fondazione Crt, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

