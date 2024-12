Dal 9 al 24 dicembre

Cassetta delle letterine per Babbo Natale

Centro storico e Giardini Palazzo del Parco. Spedisci la tua letterina nella magica buca delle

lettere…

Martedì 10

Presso la Biblioteca Civica Internazionale Via romana 52 alle ore 16:30

presentazione del libro “Io e 1176 km da Torino ad Acri a Piedi”

dell’autore e protagonista Antonio PERELLIS.

Ingresso libero.

Venerdì 13

Presso il teatro G. Golzi Palazzo del Parco alle ore 21:00

lo Zonta Cub Ventimiglia Bordighera con il Patrocinio del Comune di Bordighera oraganizza il

Concerto di canti natalizi e Gospel. DIAMO VOCE AL FUTURO

Coro Voci e Note sotto le Stelle. Offerta minima 10€.

Prevendita biglietti:

Garden Bistrot, Via Pasteur 105 Bordighera

Confezioni Marchetti Via Cavour 67 Ventimiglia

e il 10 dicembre dalle 15:30 presso il teatro G. Golzi Palazzo del Parco Bordighera.

Il ricavato verrà destinato al Doposcuola Zonta attivo presso l’I.C. Bordighera – Secondaria di

Primo Grado e alle borse di studio Valeria Stellato e YWPA per gli studenti del Liceo Aprosio di

Ventimiglia

Sabato 14 dicembre

Ufficio di Babbo Natale: Dalle ore 15.00 alle 18.00. Presso Centro storico

Gli aiutanti di Babbo Natale ti aspettano per scrivere insieme la tua letterina…

Il Natale dei bambini: Natale ad Hogwarts.

Spettacolo itinerante con vestizione in costume di tutti i bambini, a tema Harry Potter

11.00 / 15.00 / 17.00 presso Corso Italia.

9:00 – 16:00

Corso di guida E-MTB livello intermedio con Istruttori F.C.I, by Supernatural

Prezzo: 120.00 € / persona

Max 6 persone

Prenotazione: +39 392 9097560 / info@super-natural.it

14:30 – 16:30

Passeggiata culturale “Sulle tracce degli inglesi”, by Simona Gibertini

Prezzo adulti 10.00 € Gratuito per bambini sotto i 10 anni Prenotazione: +39 338 5722833

