1° gennaio – Passeggiata di Capodanno 2025

Il primo gennaio 2025 vi invitiamo alla tradizionale passeggiata di Capodanno per iniziare il nuovo anno “col piede giusto”.

Accompagnati dalla guida ambientale escursionistica, Luca Patelli, che ci guiderà in un itinerario ad anello, scopriremo il territorio di San Bartolomeo, le sue caratteristiche borgate e le bellezze naturali. Al termine della passeggiata un ristoro presso Villa San Giuseppe, con panettone, pandoro, tè e cioccolata calda.

Ritrovo alle ore 14.30 presso Torre Santa Maria

Partecipanti: max 25 persone

Distanza: 4Km – Dislivello: 150m – Durata: 2 ore

Difficoltà: Facile, il percorso si svilupperà su strade urbane, mulattiere e strade sterrate.

Abbigliamento consigliato: si consigliano scarpe adatte per camminare su terreno sconnesso, all’occorrenza bagnato.

Informazioni e iscrizioni: GAE Luca Patelli +39 3476006939 (Whatsapp o Telegram)

4 gennaio – Caccia al tesoro a squadre

Dalle ore 9.30 con ritrovo in Piazza Torre Santa Maria.

Tutti insieme per un bel momento di aggregazione e divertimento per bambini, giovani e famiglie, con l’ausilio e la partecipazione della Parrocchia Divina Misericordia, le associazioni Rebatta Buse e Donatori di Sangue, la Protezione Civile di San Bartolomeo al Mare e il Centro Incontro.

5 Gennaio 2025

Dalle ore 8.00 alle 19.00 in Piazza Doria, si terrà la Fiera delle Fiere.

Torna anche quest’anno con le sue bancarelle di prodotti del fashion made in Italy, accessori, artigiani, hobbisti, le eccellenze del Gusto direttamente dai produttori.

Una festa per tutta la famiglia e un’occasione per visitare gli angoli più caratteristici di San Bartolomeo.

Dalle ore 14.30 in Piazza Torre Santa Maria, con la simpatia del Club 500 che organizza il Raduno delle FIAT più amate dagli italiani, dove potremo assistere anche al simpatico evento natalizio “Metti un presepe nella 500”, accompagnati dall’intrattenimento musicale di Paolo Bianco.

Al termine della giornata di festa, ci sarà la premiazione del Concorso SanBart’illumina e dei Presepi più rappresentativi delle Chiese e Frazioni, con un brindisi finale e panettone per salutarci in allegria.

6 Gennaio 2025 – La befana vien dal mare con pentolaccia.

Alle ore 10 in Piazza Torre Santa Maria, aspetteremo la Befana che arriverà dal mare a bordo del suo Mega-SUP e farà giocare i bambini con la più classica Pentolaccia.

Evento realizzato in collaborazione con l’A.S. Fiorematto.