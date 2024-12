Inaugurerà giovedì 12 dicembre 2024 alle ore 18.00 presso il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana la mostra Blu, a cura del Centro Comunale di Cultura con la preziosa collaborazione dell’Associazione Amici del Museo dell’Arte Orafa Valenzana, delle scuole IIS “Benvenuto Cellini” e FOR.AL “Vincenzo Melchiorre”, dei gemmologi Carlo Cerutti, Rocco Gay, Paolo Valentini e Pio Visconti.

Colore prezioso, liquido e spirituale, il blu ha conosciuto nella storia fortune alterne. Nell’antichità e per tutto l’alto Medioevo il blu è considerato il colore dei Barbari e per questo è stato scarsamente utilizzato. Solo successivamente conosce una inesorabile ascesa e valorizzazione che nell’età contemporanea sancisce la sua fama di colore emblema utilizzato anche dalle organizzazioni internazionali che lo hanno scelto per la sua consensualità.

Tanti sono i toni e le sfumature del blu: blu navy, blu di Prussia, blu oltremare, turchino, blu jeans, blu notte, blu pavone, blu Savoia, solo per citarne alcuni. Il valore di un colore non si riduce, però, solo alla sfera della percezione. Il colore, infatti, risponde ad aspetti fisici, chimici, iconografici, ideologici, simbolici e soprattutto sociali.

In occasione della mostra Blu saranno esposte le creazioni degli allievi delle scuole valenzane Liceo Artistico “Carlo Carrà” e Scuola orafa For.AL “Vincenzo Melchiorre” che hanno ideato e realizzato gioielli interpretando il blu sia come colore che come simbolo legato alle varie traduzioni che l’arte e la cultura hanno assegnato nel corso dei secoli all’utilizzo di questa particolare tinta.

Obiettivo della mostra è porre il focus sulla creatività e sull’estro dei giovani talenti che si stanno formando presso le scuole valenzane.

A completare il percorso espositivo sarà anche una studiata selezione di gemme tutte caratterizzate dal colore blu. Sodalite, lapislazzuli, celestina, tanzanite indicolite, fluorite e molte altre gemme impreziosiranno la mostra con la loro vasta gamma di toni di blu.

”Valenza Jewelry Week, Tendenze, Gioielli per la pace e ora Blu. Sono questi i titoli delle mostre che dall’apertura del Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana, inaugurato lo scorso 15 maggio, hanno animato il nuovo luogo dedicato alla tradizione orafa valenzana. In questi mesi molto spazio è stato dato ai giovani allievi delle scuole orafe valenzane che rappresentano, con le loro creazioni, l’avvenire del nostro distretto orafo. Saranno queste, nel prossimo futuro, le mani capaci di trasformare oro e pietre in meravigliose creazioni che faranno sognare tutto il mondo. Come Amministratori vogliamo anche ringraziare per il costante supporto nell’organizzazione delle mostre del Centro Espositivo l’Associazione Amici del Museo dell’Arte Orafa Valenzana e i gemmologi Carlo Cerutti, Rocco Gay, Paolo Valentini e Pio Visconti” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

In occasione della visita alla mostra sarà possibile fruire anche le sezioni permanenti di gemmologia e di grafica allestite presso il Centro Espositivo.

La mostra e la collezione permanente sono a ingresso gratuito e saranno visitabili giovedì dalle 15.00 alle 17.30, sabato dalle 9.30 alle 12.00 e su prenotazione martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Per informazioni: biblioteca@comune.valenza.al.it / 0131 949286