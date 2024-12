Secondo i Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, sembra riconducibile ad un improvviso malore, forse un infarto del conducente, la causa dell’incidente stradale avvenuto ieri sera, sabato 30 novembre, di cui abbiamo dato notizia in serata, che si è verificato lungo la S.P. 120 all’altezza dell’incrocio con strada Bedolla a Viguzzolo.

Un’utilitaria condotta da un 75enne del posto, Giuseppe Lucarno nato il 13 aprile 1049 a Tortona, per cause ancora in corso di accertamento ma verosimilmente riconducibili a un malore dell’uomo, è finita fuori strada, andandosi a ribaltare su un campo adiacente.

L’immediato soccorso da parte dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno estratto il corpo dell’umo dall’abitacolo e del personale del 118 si è rivelato purtroppo inutile. Il conducente è deceduto sul colpo. In corso gli accertamenti per definire le cause esatte dell’incidente.

Giuseppe Lucarno lascia la moglie Silvana, i figli marco e Romina e il genero Maurizio. I funerali a cura delle pompe funebri Cadirola, avranno luogo martedì 3 dicembre alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Viguzzolo. Il sacro rosario è previsto per domani sera, lunedì 2 dicembre sempre nella stessa chiesa.

Di seguito un’altra immagine dell’incidente con in fondo l’auto capottata